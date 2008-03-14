120 курортних установ Криму приймають відпочиваючих

Станом на сьогодні, 14 березня, відпочиваючих приймають 120 санаторно-курортних установ і туристських підприємств Криму. Це на 12 більше, ніж станом на той же період минулого року.

Коефіцієнт заповнюваної працюючих здравниць зараз становить 42,3% (за той же період 2007 року - 39,4 %).

Про це свідчать дані Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становить 133,8 тис. осіб. Це на 7,8% вище рівня аналогічного періоду минулого року (2007 р. - 124,1 тис. осіб).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 54,9 тис. осіб, що на 15,6% вище, ніж за аналогічний період минулого року (47,5 тис. осіб).