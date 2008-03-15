Поганому харчуванню підлітків присвячений світовий день прав споживачів

15 березня - Всесвітній день прав споживачів, який цього року проходить під девізом “Нездорове харчування підростаючого покоління”.

Про це УНІАН повідомили в Укрметртестстандарті.

У комітеті зазначили, що Світова організація Спілок споживачів (СОСС) у своєму посланні до світової спільноти з нагоди Світового дня прав споживачів відзначає, що батьки хочуть мати можливість вибирати здорові продукти для харчування своїх дітей, але їхні зусилля натикаються на величезну кількість реклами і розповсюдження шкідливих продуктів. У травні 2007 року СОСС звернулася до Світової організації охорони здоров`я з проханням розробити міжнародний Кодекс щодо обмеження маркетингу шкідливого харчування, принципи якого рекомендує прийняти урядам всіх країн.

* * * Вимоги до мінеральних речовин і вітамінів встановлені в Кодексі Аліментаріус (міжнародна система стандартів з харчової продукції, підготовлених ФАО/СООЗ при ООН).