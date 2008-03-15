Міста просять взяти шефство над українськими кораблями

Міністерство оборони України закликає регіони і міста взяти шефство над кораблями Військово-Морських Сил України, які названі на їхню честь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції ц Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

Він нагадав, що ВМС мають серйозну традицію співпрацювати з регіональною владою, але зараз ці контакти, зазвичай, відбуваються разово, напередодні Дня Військово-Морських Сил.

За словами міністра, налагодженню шефської допомоги сприятимуть угоди про вдосконалення співпраці, які підписало Міноборони з керівниками обласних адміністрацій та мерами деяких міст.

«Ми будемо просити, щоб взяли шефство над іншими кораблями», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що для налагодження таких контактів командувач ВМС Ігор ТЕНЮХ здійснить візити в деякі регіони України.

«Ми хочемо, щоб до кінця року всі наші кораблі були укомплектовані контрактниками», - зауважив міністр оборони, додавши, що цього року це шефство набуде іншої тональності, зокрема, на службу на кораблях будуть запрошуватись молоді люди з тієї місцевості, назву якої носить корабель.