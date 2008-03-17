Залишки угруповань «Башмаки» і «Сейлем» будуть розгромлені до кінця року?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сподівається, що до кінця цього року будуть остаточно розгромлені залишки кримських організованих злочинних угруповань «Башмаки» і «Сейлем».

Як передає УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам в Сімферополі, що «йдеться про остаточну зачистку». «Нас цікавлять і керівники, і виконавці», - сказав міністр.

Він нагадав, що днями був затриманий депутат Сакської районної ради Теймураз ТАТАРАШВІЛІ, якого в міліції вважають активним членом банди «Сейлем». «Що цікаво, з 540 арештів, які відбулися за два місяці в Криму, тільки по цьому київські захисники прав людини вмить приїхали поцікавитися, за що його затримали. А наш «коханий» з Геннадієм Геннадійовичем (МОСКАЛЕМ – УНІАН) персонаж - депутат кримського парламенту, який обгрунтовано підозрюється в лідерстві цього злочинного формування, в телефонних розмовах криком кричить: «Я стільки грошей плачу ментам, чому мене не попередили про цей арешт!», - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, днями, за словами міністра, планується затримання ще одного депутата, ”причетного до організації і виконання ряду замовних убивств з використанням вогнепальної зброї”. “На сьогодні затриманий один з його співучасників. Буквально в найближчі дні ми проведемо відповідну операцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він відзначив, що все це продовження роботи, розпочатої в 2005-2006 роках. Було затримано 24 учасники угрупування «Сейлем», до цього моменту вони вже одержали різні строки ув`язнення.

За словами міністра, в розшуку також знаходяться 4 активних учасника угрупування «Башмаки». Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що вони «найближчим часом будуть також затримані».

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках дві найбільш могутні організовані злочинні угруповання - ”Башмаки” і ”Сейлем” - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угрупувань. З 90-х років в Криму залишилося не розслідуваними більше 230 ”розстрільних справ”.

На початку березня 2008 року в Києві був затриманий оголошений в розшук депутат Верховної Ради Криму Рувім АРОНОВ, якого в міліції вважають одним з лідерів ОЗУ «Башмаки». Суд видав санкцію на арешт депутата. За даними правоохоронних органів, Р.АРОНОВ у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема «замовних», з використанням вогнепальної зброї на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України.