Меджліс почав підготовку до Світового конгресу кримських татар

Меджліс кримськотатарського народу починає підготовку до проведення в 2008 році Світового конгресу кримських татар.

До участі в підготовці і проведенні конгресу запрошуються всі організації і об`єднання кримськотатарської діаспори, громадські і політичні організації кримських татар, що здійснюють свою діяльність в Криму або інших регіонах України, "визнають Курултай кримськотатарського народу в статусі найвищого представницького органу кримськотатарського народу, а його рішення обов`язковими в своїй діяльності".

Організації кримських татар закликають в строк до 20 квітня направити Меджлісу заповнену анкету, а також визначити свого представника для включення до складу Організаційного комітету з підготовки і проведення Світового конгресу кримських татар.

Час і місце проведення Світового конгресу, а також його повістка будуть визначені Організаційним комітетом.

Як йдеться в зверненні Меджлісу до всіх організацій і об`єднань кримських татар, «Світовий конгрес кримських татар стане особливою віхою в консолідації численних громадських організацій і їх об`єднань, створених кримськими татарами в багатьох країнах світу і ознаменує собою новий етап в загальнонаціональному русі за відновлення прав кримськотатарського народу» в Криму.