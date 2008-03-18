Помер український миротворець, поранений у Косово

Український правоохоронець зі складу миротворчого підрозділу МВС України в Косовому, який отримав тяжке поранення в результаті інциденту 17 березня, помер сьогодні уночі в лікарні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За уточненими даними, всього в результаті інциденту поранення отримали 20 українських співробітників міліції, які на даний момент перебувають в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, зранку 17 березня в Косовській Митровиці сталися заворушення, в ході яких було поранено працівників Спеціального миротворчого підрозділу МВС України у Косовому. Поранення також отримали 22 польських миротворців.