ДТП у Севастополі: зіткнулись вантажівка і автобус з пасажирами
11:27, 18 березня 2008Крым
0 0
Троє травмованих
У Севастополі в результаті зіткнення вантажного автомобіля ”КАМАЗ” з автобусом травмовано троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії в автобусі перебувало 30 пасажирів.
Внаслідок ДТП троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та госпіталізовані до 1-ї міської лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter