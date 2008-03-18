Зсув на ділянці дороги Бахчисарай – Ялта: закрито рух авто

У Криму стався обвал дороги на 50-му кілометрі траси Бахчисарай-Ялта.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ в Автономній Республіці Крим.

«На 50 км. автодороги Бахчисарай-Ялта (не доїжджаючи 1 км. з боку Ялти до плато Ай-Петрі) стався обвал дороги», - йдеться в повідомленні.

Державтоінспекція Криму інформує: проїзд на цій ділянці небезпечний для життя, рух автодорогою Бахчисарай – Ялта закрито.