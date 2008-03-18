Зсув на ділянці дороги Бахчисарай – Ялта: закрито рух авто
17:32, 18 березня 2008Крым
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Повідомлення ДАЇ
У Криму стався обвал дороги на 50-му кілометрі траси Бахчисарай-Ялта.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ в Автономній Республіці Крим.
«На 50 км. автодороги Бахчисарай-Ялта (не доїжджаючи 1 км. з боку Ялти до плато Ай-Петрі) стався обвал дороги», - йдеться в повідомленні.
Державтоінспекція Криму інформує: проїзд на цій ділянці небезпечний для життя, рух автодорогою Бахчисарай – Ялта закрито.
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