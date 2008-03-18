На місці горільника в Ялтинському заповіднику висадять новий ліс

23 березня в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику на території, що постраждала від крупної лісової пожежі в серпні минулого року, пройде посадка нового лісу.

На місці горільника площею 2,8 гектара планується висадити порядка 7 тис. сіянців сосни кримської, повідомив прес-секретар Республіканського комітету Автономної республіки Крим по лісовому і мисливському господарству Максим ГОЛОВАНЬ.

Для участі в акції запросили членів Президії Верховної Ради Криму, керівництво Ради міністрів АРК і Республіканського комітету Автономної республіки Крим по лісовому і мисливському господарству, посадовців Ялтинської міськради, школярів, представників громадських організацій, ЗМІ, членів «Кримського клубу «4х4».

Масова посадка молодого лісу в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках! Посади своє дерево!» відбудеться у всіх регіонах Криму.

Соціальний проект продовжиться до 19 квітня – Дня навколишнього середовища України.