Київ повинен прямо впливати на кримську владу?

Перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що необхідна пряма дія офіційного Києва на місцеву владу Криму, щоб вона об`єктивно виконувала свої функції, у тому числі і в земельній сфері.

Як повідомляє прес-служба Меджлісу, про це Р.ЧУБАРОВ заявив сьогодні, 18 березня, в ході зустрічі з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, який знаходився з дводенним робочим візитом у Криму.

В ході зустрічі обговорили питання, що стосуються суспільно-політичної ситуації в Криму. Основна увага була приділена земельній ситуації в Криму. «Місцева влада негайно повинна сідати за стіл переговорів з представницьким органом кримськотатарського народу і спільно, крок за кроком, розглядати ситуації по кожному селищу, де ініціативно освоюються землі», - заявляє Меджліс. Р.ЧУБАРОВ заявив, що «такий підхід абсолютно не сприймається мером і виконавчою владою Сімферополя». Тому, рахує заступник голови Меджлісу, необхідна пряма дія офіційного Києва на місцеву владу Криму.