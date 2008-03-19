Гриценко обіцяє опублікувати у ЗМІ свою декларацію про доходи

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє найближчим часом опублікувати декларацію про доходи.

Про це він заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання, чи не має він наміру обнародувати свої доходи.

«Що стосується декларації, я її закінчую, вона буде опублікована в засобах масової інформації», - сказав кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО відмовився коментувати заяви народного депутата, радника міністра внутрішніх справ України Геннадія МОСКАЛЯ про те, що він достроково розплатився за автомобіль «Mercedes-Benz» вартістю понад 1,2 млн. грн. «Мені здається, що засоби масової інформації приділяють дуже багато уваги хворій уяві пана Москаля», - лише сказав він.

*** Покупка кримським спікером автомобіля представницького класу ”Mercedes-Benz S500 Long” за понад 1,2 млн. грн. викликала резонанс у пресі.

На прес-конференції 26 липня 2007 року тодішній заступник генерального прокурора України – прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК заявив, що покупка для А.ГРИЦЕНКА автомобіля незаконна і суперечить постанові Кабінету міністрів України, якою встановлені граничні ціни при покупці товарів для чиновників.

Через деякий час кримський спікер заявив, що він придбав автомобіль за особисті кошти, взявши кредит у комерційному банку. Кредитний договір, за його словами, був укладений на 15 років. А.ГРИЦЕНКО заявив, що його зарплата дозволяє щомісяця сплачувати кредит.

Днями Г.МОСКАЛЬ заявив, що А.ГРИЦЕНКО достроково розплатився за автомобіль «Mercedes-Benz». «У Криму не буде інфляції. Тому що минулого року пан ГРИЦЕНКО узяв «Мерседес» за 1 мільйон 200 тисяч на 15 років, і цього року вже 10 днів як всю суму погасив повністю», - заявив Г.МОСКАЛЬ. За його даними, останній транш за престижний автомобіль становив 600 тис. грн. «Ви придбали інвестиції в Криму! - пожартував депутат. - Звідки ж гроші: 600 тисяч відразу? Напевно, з`явилася якась інвестиція. Те, що він обіцяв: 15 років справно сплачувати зі своєї зарплати (за автомобіль – УНІАН), на жаль, він вас обдурив».