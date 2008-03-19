УНП: Росія у Криму поводиться не як орендар, а як окупант

Українська народна партія вимагає від Президента, Верховної Ради та уряду України провести ревізію Угоди від 28 травня 1997 року між Україною та Росію про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України та офіційно повідомити Москву про припинення дії цієї Угоди на засадах 1997 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

УНП вважає це «єдиним виходом із ситуації, що склалася довкола оренди Росією кримської землі».

Автори заяви констатують, що «відсутність послідовної державної політики, спрямованої на дотримання національних інтересів України в питанні розподілу Чорноморського флоту СРСР, а пізніше – дармових умов перебування ЧФ РФ на території України, визначених Угодою 1997 року, завдала і продовжує завдавати багатомільярдних економічних збитків Українській державі».

«Згідно з умовами розподілу спадку колишнього СРСР, Україні належить 16,37% боргів та активів Радянського Союзу. Ця квота розповсюджувалася і на розподіл флотів Радянського Союзу – Тихоокеанського, Балтійського та Північного. Частка Чорноморського флоту становила приблизно 16%, тобто ЧФ, який був розташований на території України, мав повністю відійти Україні. Однак принизливий розподіл, проведений за президентства Леоніда КРАВЧУКА, залишив Україну не лише без цієї частки майна, але і з проблемою, що суперечить Конституції, – іноземними військами на українській території», - зазначено в заяві.

УНП також констатує, що «Україна продовжує зазнавати збитків через постійне порушення умов Угоди Російською Федерацією та абсолютно неприйнятну для Києва позицію Москви щодо незмінності фінансової складової договору».

«Оскільки в Угоді немає жодного слова про те, що на 20 років її дії орендна плата заморожується, Україна, відповідно до нових обставин, має всі права вимагати її підвищення», - йдеться в документі.

Так, «Угодою була передбачена далека від міжнародної практики та здорового глузду ціна оренди території під військові бази – близько 97 млн. дол. на рік», при чому «під час підписання ця ціна прив‘язувалася до ціни на російський газ, яка складала тоді для України 26 доларів за тисячу кубометрів». Оскільки «нинішня газова угода з Росією передбачає уже $179,5 за тисячу кубометрів», «тільки газова складова дає підстави підняти вартість оренди території принаймні у 6 разів», наголошують в УНП.

На переконання УНП, на орендованій території «Росія поводиться не як орендар, а як окупант».

Зокрема, РФ «уже близько 10 років не виконує вимогу України провести комплексну ревізію майна Чорноморського Флоту». «Згідно зі статтею 7 Угоди, Росія має узгоджувати з Україною всі питання будівництва споруд на орендованій території, однак вона ніколи цього не робила. Окрім того, на території, зайнятій нині ЧФ РФ, знаходиться 4590 українських об‘єктів, які використовуються Росією, – аеродроми, пункти базування, будівлі, але за користування ними РФ не сплачує Україні ні копійки. Жодна угода не передбачала передачу Росії українських навігаційних об’єктів (маяків), проте РФ їх самочинно захопила», - зазначено в документі.

УНП висловлює занепокоєння тим, що «останнім часом Кремль пропагує ідею, за якою питання виводу російських військ може порушуватися лише після закінчення дії Угоди, тобто після 2017 року», і що «цей же, пропагований Росією сценарій, в самій Україні реалізують представники так званого опозиційного уряду”.