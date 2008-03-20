Російський флот у Криму не дає спокою деяким депутатам

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про питання перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Автор проекту - народний депутат України Владислав КАСЬКІВ (фракція блоку «НУ-НС»), повідомляється на сайті українського парламенту.

Проектом постанови передбачається зобов`язати Кабінет Міністрів України до кінця поточного року, в установленому законом порядку, ініціювати проведення переговорів з Російською Федерацією «щодо припинення дії Угоди між РФ та Україною про статус та умови перебування на території України у встановлений нею строк та виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України у строк до закінчення дії Угоди».

Як сказано в пояснювальній записці до проекту постанови, згідно із статтею 25 Угоди між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року її укладено строком на 20 років з можливістю автоматичного продовження цього строку на п’ятирічні періоди за умови якщо жодна із сторін Угоди не повідомить письмово іншу сторону про припинення строку дії Угоди не пізніше ніж за один календарний рік до закінчення строку її дії.

«Тимчасове перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України суттєво впливають на нинішню ситуацію в Україні, зокрема на її міжнародно-правові, соціально-економічні, екологічні, оборонні інтереси, - йдеться у пояснювальній записці. - За таких умов, питання подальшого перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України має бути негайно порушено перед Російською Федерацією з метою виведення Чорноморського Флоту Російської Федерації з території України у строк до закінчення строку дії за Угоди».

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України», пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України вносяться Міністерством закордонних справ України, іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.