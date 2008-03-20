Засідання колегії Міністерства промполітики Криму

24 березня - 14.00. Засідання колегії Міністерства промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу АРК.

Питання:

1. Про підсумки роботи Міністерства промислової політики, транспорту, зв`язку і ПЕК Автономної Республіки Крим в 2007 році і завдання на 2008 рік.

2. Про заходи щодо підготовки підприємств транспорту, дорожнього господарства і зв`язку до роботи в курортний сезон-2008.

3. Підвищення енергоефективності промислових підприємств.

4. Про стан роботи з кадрами в міністерстві в 2007 році.

Місце проведення: адміністративна будівля ВАТ «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» (2-й поверх).