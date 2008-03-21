Радмін погодив проект концепції Програми освоєння вуглеводневих ресурсів

Рада міністрів Криму відповідно до регламенту погодила проект Концепції Програми освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів на 2008-2015 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, проект концепції був узгоджений в ході наради представників міністерств економіки, промислової політики, транспорту, зв`язку і ПЕК, природоохоронних відомств, Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК.

На нараді був обговорений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Програми освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів на 2008-2015 роки». «Згідно з регламентом ухвалення постанов Кабінету Міністрів, цей проект, разом з центральними міністерствами і відомствами, має бути розглянутий і в Раді міністрів АРК», - відзначає прес-служба Радміну.

Учасники наради висловилися на підтримку проекту концепції Програми. «Ухвалення цього документа Кабінетом Міністрів України дозволить збільшити фінансування робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз», інтенсифікувати розвідку і видобуток нафти і газу в Азово-Чорноморському регіоні, збільшити забезпеченість підприємств і населення України паливом», - відзначають в уряді Криму.