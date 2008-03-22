Суховантаж «Роксолани-1» із новим екіпажем попрямував до Туреччини

Суховантажне судно “Роксолана-1” (прапор - Беліз), на якому 16 березня внаслідок отруєння помер член екіпажу і ще 7 моряків були госпіталізовані, попрямувало до пункту призначення - Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, спільною комісією СЕС Ялтинського порту та Азово-Чорноморської екологічної інспекції, після проведення дегазації приміщень суховантажу, воно було обстежене та визнане токсично-епідеміологічно безпечним. Постраждалі члени команди з лікарні виписані додому. Судно укомплектоване новим екіпажем.

Як повідомляв УНІАН, на борту суховантажного судна ”Роксолана-1” (під прапором Республіки Беліз) перебувало 11 осіб, із них 10 громадян України і 1 громадянин Росії. Судно прямувало за маршрутом з Маріуполя до Туреччини з вантажем висівок пшениці.

На борту був виявлений мертвий член екіпажа - 27-річний електромеханік. Виявилося також, що ще четверо членів екіпажу потребували медичної допомоги. Потерпілі були доставлені на берег з ознаками отруєння і госпіталізовані в Лівадійську лікарню. На борту судна працювала комісія у складі представників МНС, МВС, прикордонників, митниці, охорони здоров`я й інших служб, яка виявила у приміщеннях, розташованих нижче палуби, гранично допустима концентрація отруйних речовин перевищувала безпечний рівень у 200 разів. За твердженням фахівців МНС і СЕС, сталося інгаляційне отруєння екіпажу фосфіном.