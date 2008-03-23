Гонконг надасть допомогу родичам зниклих моряків

Морський департамент Гонконгу готовий сприяти родичам 18 зниклих українських моряків.

"Вони можуть зв`язатися з рятувальним штабом через агента судновласника", - заявив глава місцевої морської служби Роджер Таппер.

У Спеціальному адміністративному районі Гонконг немає консульського пункту України.

Для з`ясування обставин катастрофи затонулого судна "Нафтогаз-67" (прапор України, належить ДАТ "Чорноморнафтогаз") сюди вилетіли з Пекіна посол України в КНР Сергій Камишев і консул Жанна Лещинськая. Їх прибуття очікується пізно увечері.

Разом з тим, посольство створило спеціальну оперативну групу, яка знаходиться в постійному контакті з компетентними службами Гонконгу і одержує інформацію про стан і результати пошукових робіт.

Радіо "Маяк"