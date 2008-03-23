Оголошено посадку на потяг «Севастополь-Київ»

Тільки що було оголошено посадку на потяг №40 сполученням «Севастополь-Київ», який кілька годин стояв на станції «Джанкой».

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив депутат Верховної Ради АРК Андрій КОЗЕНКО, який їхав у цьому потягу.

А.КОЗЕНКО уточнив, що потяг простояв близько трьох годин (коли потяг прибув до Джанкоя, пасажирів попросили залишити вагони, міліція проводила огляд вагонів). «Зараз оголошено посадку, збирають людей, які порозходились по вокзалу», - сказав він, додавши, що пасажирам ніхто не пояснив, чому потяг стояв на цій станції.

А.КОЗЕНКО також припустив, що потяг стояв, оскільки шукали якийсь вибуховий пристрій.

Одержати коментарі офіційних сторін в неділю ввечері не вдалося.