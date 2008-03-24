«Нелегальну» партію будматеріалів намагалися ввезти на поромі з Туреччини

Співробітники Кримської регіональної митниці спільно з Азово-Чорноморським регіональним управлінням Держприкордонної служби присікли спробу незаконного переміщення через митний кордон України крупної партії будівельних матеріалів і інструментів по документах, що містять неправдиві відомості.

Як повідомляє прес-служба Кримської регіональної митниці, на поромі з Туреччини в пункт пропуску «Євпаторійський морський торговий порт» прибуло 20 тонн імпортного вантажу для якоїсь київської фірми.

«В ході проведення митного огляду вантажу було встановлено, що ні його кількість, ні його вага не відповідає документам», - йдеться у повідомленні. Реальну вартість вантажу визначить експертиза.

В результаті - був складений протокол про порушення митних правил за ст. 352 (переміщення товарів через митний кордон України із захованням від митного контролю) Митного кодексу України.

Вантаж затриманий до рішення суду.