Не визначені межі 77% об`єктів природно-заповідного фонду Криму

На сьогодні не визначені межі 77% об`єктів природно-заповідного фонду, повідомляє прокуратура Криму.

Зокрема, не визначені межі природних заповідників загальнодержавного значення: Кримського, Опукського, Ялтинського гірсько-лісових заповідників. "Що стосується Ялтинського гірсько-лісового заповідника, його землі постійно стають об`єктом посягань - прокуратурою скасовано рішення Алупкінської міської та Гаспринської селищної рад про надання комерційним фірмам ділянок у заповідній зоні", - говорять у прокуратурі Криму.

Не вжито заходів до визначення територій - курортів місцевого і державного значення, перш за все в таких регіонах, як Велика Ялта, Алушта, Феодосія, гірських і передгірських районах Криму.