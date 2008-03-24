1,3 тонн «ніжок Буша» затримали в Криму

В рамках проведення операції «Цунамі» співробітники податкової міліції вилучили на центральному ринку Армянська (Крим) 1300 кг курячих стегенець.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, місцева мешканка реалізовувала курячі м`ясопродукти виробництва США без дозвільних документів: карантинного посвідчення, сертифікату якості і дозволу ветеринарної служби.

Крім того, податківці вилучили морозильні камери. Товарно-матеріальні цінності знаходяться на відповідальному зберіганні. За даном фактом буде ухвалено рішення згідно чинному законодавству.