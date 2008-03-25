Капітан судна ”Нафтогаз-67” вважає, що зіткнення відбулося з провини ”Яо Гань”

Капітан затонулого біля берегів Гонконгу українського судна ”Нафтогаз-67”, який врятувався, вважає, що зіткнення сталося з провини 150-метрового китайського суховантажного судна ”Яо Гань”, котре мало поступитися українському судну дорогою.

Як передає NEWSru, якщо слідство це доведе, то українська сторона має намір вимагати компенсації.

Як далі повідомляється, китайські водолази визначили можливий шлях проникнення всередину затонулого біля берегів Гонконгу українського судна після того, як надзвичайні служби одержали докладний план корабля. Надії на виявлення моряків живими немає.

У вівторок водолази вдадуться до спроби потрапити всередину судна, коли дозволять умови. Проте їхня робота значно ускладнюється слабкою видимістю під водою і сильною течією.

Експерти не уточнюють, яким саме чином підводники розраховують дістатися у внутрішні приміщення судна, яке в перевернутому вигляді занурилося в мул на глибині 37 метрів. Проте інженер Гуанчжоуської служби морського порятунку Чжан ЦЗЯНЬВЕНЬ висловлювався на користь того, щоб розбити суднові ілюмінатори.

Разом з тим він заявляв, що водолази не будуть відправлені всередину судна доти, поки його положення не стабілізується і поки не буде одержаний точний план внутрішніх приміщень. Найімовірніше, будуть розбиті ілюмінатори, оскільки проникнення через люк небезпечно через стрімкий потік, який спровокує його відкриття.

Морські служби відмовилися від подальших спроб перемістити судно на мілководді зусиллями плавучого крана. За допомогою двох сталевих тросів воно утримується від осідання в мул.

Тим часом, шансів на виявлення моряків живими в можливих ”повітряних кишенях” внутрішніх відсіків практично не залишилося. Судно знаходиться під водою вже більше 63 годин. Температура води не перевищує 17 градусів. За оцінками місцевих медиків, в таких умовах люди навряд чи могли залишатися живими більше 12 годин.

Сьогодні очікується прибуття на місце аварії української урядової комісії з розслідування катастрофи. Делегацію очолив перший заступник міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО. До її складу увійшли заступники міністрів профільних відомств, фахівці з морського права, експерти підводно-водолазних робіт - близько 20 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На судні “Нафтогаз-67” знаходилися 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Сім членів екіпажу – один громадянин Китаю і шість українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

18 українських моряків на сьогодні вважаються зниклими безвісти.