Ющенко хоче протягом 15 днів новий проект закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що протягом найближчих 15 днів слід підготувати новий проект закону про державні закупівлі.

Про це Президент заявив під час засідання Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка проходить сьогодні в Ялті.

«Ми повинні протягом найближчих 15 днів обробити той проект, який би враховував проект, що включає 14-15 наборів концепцій інструментів, які сьогодні обговорюються», - сказав Президент.

Президент заявив, що голосування в парламенті України щодо скасування ряду проектів попереднього закону про держзакупівлі не викликав у нього особливої радості. В.ЮЩЕНКОт назвав рішення, прийняте парламентом, політичним. «І те, що стільки депутатів стали патріотами такого рішення, мене навіть не тішить, тому що це говорить про фундаментальні проблеми, які можуть виникнути в нас на другому етапі», - сказав Президент.

«Це голосування було політичним, там усім треба було засвідчити те, що всі хочуть це зламати», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави зазначив, що ціна ухвалення даного рішення українським парламентом була досить висока.

«Фінансова і політична ціна була настільки висока, що я навіть не хочу говорити про неї в цьому залі», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що прийняття нового закону є дуже важливим, і впливатиме на життя країни навіть через багато років. У зв`язку з цим він попросив найближчим часом підготувати новий проект закону про держзакупівлі.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада України скасувала чинну редакцію закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Законом передбачається повністю скасувати чинний закон з цього питання.

Цим законом передбачається доручити Кабінету міністрів протягом двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти. Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв на 17 листопада 2004 року.

При цьому Верховна Рада України 415 голосами скасувала законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», який був прийнятий у першому читанні в лютому цього року.