Два тіла виявлено на затонулому в Гонконзькій протоці судні ”Нафтогаз-67”

Два тіла знайдено і піднято із затонулого 22 березня в Гонконзькій протоці українського судна, повідомляє в середу радіо Сянгана (Гонконг).

Перше тіло було виявлене близько години ночі (19.00 за київським часом вівторка), біля дверей в машинне відділення. Пізніше рятувальники знайшли друге тіло, передає РІА Новости.

В Сянган прибула українська делегація.

Як повідомляв УНІАН, транспортний-буксирне судно ”Нафтогаз-67” зіткнулося увечері у суботу, 22 березня, з крупним китайським суховантажем ”Яохай”. Одержавши велику пробоїну, українське судно швидко затонуло. З 25 членів екіпажу, 24 з яких є громадянами України, семеро опинилися за бортом і були врятовані. Доля інших 18 моряків, що опинилися заблокованими у відсіках судна, залишалася невідомою. На даний момент судно ”Нафтогаз-67” лежить на глибині 35 метрів.