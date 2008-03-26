Шанси Тимошенко, Ющенка та Януковича на виборах Президента (опитування)
Якби вони відбулися найближчої неділі...
|Віктор ЮЩЕНКО
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.
Крім того, згідно з повідомленням, виходячи з настроїв виборців, очевидно, що виборча кампанія проходила б у два тури.
Під час опитування були запропоновані 3 варіанти проведення другого туру президентських виборів. У варіанті ”Юлія ТИМОШЕНКО - Віктор ЯНУКОВИЧ” перемогла би Ю.ТИМОШЕНКО (37,8%), В.ЯНУКОВИЧ набрав би 31% голосів. У варіанті „Юлія ТИМОШЕНКО - Віктор ЮЩЕНКО” Ю.ТИМОШЕНКО отримала би 32,9% голосів, В.ЮЩЕНКО - 12,4%. У варіанті, коли прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не бере участі у президентських перегонах і підтримує В.ЮЩЕНКА, а у другий тур виборів виходять В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, то за В.ЮЩЕНКА віддали би голоси 29%, за В.ЯНУКОВИЧА - 32,4%.
Опитування проводилось 13-20 березня. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1205 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.