Шанси Тимошенко, Ющенка та Януковича на виборах Президента (опитування)

27,6% українців готові проголосувати за Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента, якби вони відбулися найближчої неділі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Крім того, згідно з повідомленням, виходячи з настроїв виборців, очевидно, що виборча кампанія проходила б у два тури.

Під час опитування були запропоновані 3 варіанти проведення другого туру президентських виборів. У варіанті ”Юлія ТИМОШЕНКО - Віктор ЯНУКОВИЧ” перемогла би Ю.ТИМОШЕНКО (37,8%), В.ЯНУКОВИЧ набрав би 31% голосів. У варіанті „Юлія ТИМОШЕНКО - Віктор ЮЩЕНКО” Ю.ТИМОШЕНКО отримала би 32,9% голосів, В.ЮЩЕНКО - 12,4%. У варіанті, коли прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не бере участі у президентських перегонах і підтримує В.ЮЩЕНКА, а у другий тур виборів виходять В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, то за В.ЮЩЕНКА віддали би голоси 29%, за В.ЯНУКОВИЧА - 32,4%.

Опитування проводилось 13-20 березня. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1205 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.