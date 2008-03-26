Прокуратура обурена: місцева влада Криму не враховує потреби інвалідів

У Криму за результатами прокурорської перевірки внесено 27 документів реагування на порушення прав інвалідів на вільне переміщення, працевлаштування, отримання гарантованих пільг.

"Внесено документи реагування до органів місцевої влади, які організовують життєдіяльність регіонів, не враховуючи потреби інвалідів", - повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Зокрема, документ прокурорського реагування внесено до Первомайської райдержадміністрації автономії. "Ще в січні 2006 року цей орган управління прийняв розпорядження про облаштування пандусів до будівель і до цього дня, тобто протягом двох з гаком років, жодного пандуса не встановив", - йдеться у повідомленні.

Аналогічні порушення вимог законодавства про соціальний захист інвалідів встановлені в Ніжньогірському районі АРК.

У Сімферополі і Феодосії протягом минулого року і на початку 2008-го введено в експлуатацію понад 100 об`єктів соціально-культурної сфери, які не обладнані пандусами, поручнями, іншими пристосуваннями. А це є порушенням Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", п.12 постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів" №1243 від 22.09.2004".

У Судаку без урахування потреб інвалідів проведено реконструкцію автомобільних доріг і пішохідних переходів. Прокурором Судака до Судацької міськради внесено припис про усунення порушень закону.

Виявлено спробу привласнення автомобіля, наданого інваліду. Прокуратурою Сімферополя порушено кримінальну справу за фактом шахрайства стосовно громадянина, який хотів заволодіти іномаркою на підставі підроблених документів про те, що інвалід, який одержав машину як гуманітарну допомогу, знаходиться на його утриманні.