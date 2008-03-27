Американці готують українців до участі в антитерористичній операції НАТО

Американські військові моряки передають українським колегам досвід дій оглядових команд під час антитерористичної операції НАТО у Середземному морі "Активні зусилля".

Як повідомляє управління прес-служби Міноборони України, у Севастополі з робочим візитом перебувають представники командування Військово-Морських Сил США в Європі на чолі з офіцером Програми військово-морського співробітництва капітаном 2 рангу Джеймсом ДЕЙЛОМ.

Мета перебування американців - підготовка українських оглядових команд до участі в антитерористичній операції НАТО у Середземному морі "Активні зусилля".

"В ході робочих зустрічей американські фахівці проводять для українських військових лекційні заняття на яких діляться власним досвідом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові моряки практично відпрацюють дії з обслуговування матеріальної частини оглядових човнів та дії оглядових команд із залученням водоналивного танкеру "Судак" та колекторного судна "Шостка".

Робочий візит представників командування ВМС США в Європі завершиться 29 березня.