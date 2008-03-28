Ялта проводить міжнародну конференцію з питань регіональної політики в Україні

3-4 квітня в Ялті (АР Крим) під егідою Ради Європи відбудеться Міжнародна конференція з питань регіональної політики в Україні.

Як повідомила УНІАН у Раді міністрів Криму, участь у форумі візьмуть представники регіональної влади 14 європейських держав.

Під час конференції буде проведено засідання Робочої групи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи ”Регіони із законодавчими повноваженнями”.

Планується участь в конференції представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Української асоціації місцевих і регіональних влад, делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, Швейцарського бюро Співпраці в Україні, парламенту і уряду Криму та інших.

«Метою конференції, як зазначається в проекті її програми, є розгляд питань розвитку регіональної демократії в Україні і, зокрема, у світлі Рекомендацій 102 Конгресу Ради Європи. Головна проблема, яка буде винесена на розгляд учасників, полягає в особливостях підготовки нової Концепції державної регіональної політики, яка має стати основою для процесів децентралізації в Україні. В ході конференції будуть розглянуті особливості процесів регіоналізації в Європі, а також стан розвитку регіональної політики в Україні», - повідомили в прес-службі кримського уряду.