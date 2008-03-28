Китайське судно вiдмовилося допомогти українському

За словами керівника радiостанцiї українського судна В’ячеслава Макаровича, корабель, який зiштовхнувся з «Нафтогазом», просто пройшов повз, не відповідаючи на виклики українців.

Український буксир зіткнувся з китайським суховантажем 22 березня у Південно-Китайському морі. Усього на борту було 25 членів екіпажу. Сімох врятували одразу.

Пошуково-рятувальна операція триває. На думку експертів, шансів знайти моряків живими вже немає.

Сьогодні Генпрокуратура Гонконгу порушила кримiнальну справу за фактом загибелi українських моряків, повідомляє Радіо Свобода

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогазі-67” перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків. 28 березня знайшли ще одне тіло. Доля 15 моряків невідома.