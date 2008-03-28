Не забудьте перевести годинники!
12:09, 28 березня 2008Крым
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Країни переходять на "літній" час
В ніч на неділю на території України вводиться «літній» час. Стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед.
"Літній" час в Україні діятиме до останньої суботи жовтня.
"Літній" час вводиться в багатьох країнах в літній період з метою економії електроенергії на освітлення. Вперше "літній" час був введений у Великобританії в 1908 році.
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