Не забудьте перевести годинники!

В ніч на неділю на території України вводиться «літній» час. Стрілки годинників треба перевести на одну годину вперед.

"Літній" час в Україні діятиме до останньої суботи жовтня.

"Літній" час вводиться в багатьох країнах в літній період з метою економії електроенергії на освітлення. Вперше "літній" час був введений у Великобританії в 1908 році.