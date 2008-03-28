Знайдене тіло 3-го українського моряка

Рятувальники знайшли тіло ще одного моряка затонулого в Південно-Китайському морі українського судна «Нафтогаз-67».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив Міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА.

За його інформацією, умови в районі катастрофи залишаються складними, зокрема, рятувальну операцію значно ускладнює сильна течія.

Разом із тим, за словами В.ШАНДРИ, китайські рятувальники продовжують працювати, і на цей час їм уже вдалося обстежити 4 каюти судна.

Довідка УНІАН. 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогаз-67” перебувало 25 осіб: 24 українці і один громадянин Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.

Доля 15 моряків залишається невідомою.