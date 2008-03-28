Відпочиваючих приймають 134 санаторно-курортні установи Криму

Станом на сьогодні відпочиваючих приймають 134 санаторно-курортні установи і туристські підприємства Криму. Це на 10 більше, ніж станом на той же період минулого року.

Коефіцієнт заповнюваності працюючих здравниць зараз становить 49% (за той же період 2007 року - 44,5 %).

Про це свідчать дані Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становить 173 тис. осіб. Це на 11,2% вище рівня аналогічного періоду минулого року (2007 р. - 155,6 тис. осіб).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 66,7 тис. осіб, що на 23,7% вище, ніж за аналогічний період минулого року (53,9 тис. осіб).