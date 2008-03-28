У Сімферополі ”накрили” нарколабораторію

У Сімферополі (Крим) співробітники міліції виявили нарколабораторію, яку організував 21-річний студент хімічного факультету одного з вузів.

Маючи хороші пізнання в області хімії, він півроку виготовляв «первинтин», який в народі відомий як «винт». «Обдарований хімік купував в аптеці потрібні пігулки для отримання початкової речовини. Продавав виготовлений порошок по 400 грн. за куб», - повідомляє Відділ суспільних зв`язків міліції Криму.

Під час обшуку у хлопця знайшли 30 гр препарату і 350 пігулок «трайфеда».

У квартирі-лабораторії знайшли прекурсори і різні прилади і пристосування, серед яких прилад для визначення щільності рідин і твердих тіл. Поряд з цими атрибутами лежали папірці з хімічними формулами. На полицях стояли книги і підручники по хімії, а також книги про наркотики.

У комп`ютері студента була зібрана обширна інформація з Інтернету про виготовлення і вживання наркотичних речовин.

По даному факту порушена кримінальна справа. Студент-хімік поки знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Ведеться слідство.