Упізнано тіло третього члена екіпажу судна ”Нафтогаз-67”

Упізнано тіло третього члена екіпажу українського судна «Нафтогаз-67», затонулого в Гонконзькій протоці 22 березня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативному штабі в кримському селищі Чорноморське, це старший механік Віталій Великий, 1972 року народження.

Як зазначається в розданих раніше журналістам відомостях про членів екіпажу судна «Нафтогаз-67», у В.Великого залишилася дружина і дві дочки, 1997 і 2004 років народження. Старший механік проживав у селищі Чорноморське.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» було 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Станом на 28 березня знайдено тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою. Пошуки тривають.