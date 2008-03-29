Рятувальники Гонконгу припинили пошук моряків?

Рятувальники Гонконгу припинили пошукову операцію 15 моряків, які вважаються зниклими безвісти внаслідок аварії в Південно-Китайському морі українського судна «Нафтогаз-67». Як повідомляє Газета.RU, таке рішення було прийняте у зв`язку з тим, що подальше просування водолазів углиб судна є небезпечним.

Тепер власті Гонконгу мають намір концентруватися на підйомі судна з морського дна.

«Нафтогаз-67» затонув минулої суботи. На його борту знаходилися 25 членів екіпажу, семеро з яких – шістьох українців і китайця було врятовано. Досі знайдені тіла трьох моряків, інші 15 чоловік вважаються зниклими безвісти. За минулий день група водолазів здійснила понад 50 занурень до судна, проте пошукову операцію ускладнювала сильна течія.