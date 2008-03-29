У Криму ”гнали в шию” НАТО

Понад 5 тисяч чоловік взяли участь в антинатовському мітингу в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, акція була організована Партією регіонів. Крім «регіоналів», у мітингу взяли участь активісти Компартії, Соцпартії, СДПУ(О), Блоку Вітренко «Народна опозиція», партії «Руський блок», партії "Союз", Союзу лівих сил, Партії зелених України та ряду інших сил.

Мітингуючі виступали під партійними прапорами і транспарантами з гаслами: «НАТО – война против славян!», «Гоним НАТО в шею!», «Девиз южного Востока – навеки с Россией!», «НАТО – нет! Да – внеблоковому статусу!», «Нет фашизму и национализму!».

Під час акції на знак протесту «проти агресивної світової політики», що проводиться США, а також на знак протесту проти візиту Президента США Джорджа БУША в Україну, який призначений на 31 березня-1 квітня, був спалений американський прапор.

Перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ закликав громадян «гнати в шию американську зграю», сказати «ні» вступу України в НАТО і «так» союзу з Росією і Білорусією. «Наш вічний шлях – це курс на нерозривний зв`язок з Росією і Білорусією, - заявив лідер кримських комуністів. – Ми повинні висловити категоричне «ні» БУШУ, американському руйнівному курсу і категоричне «ні» вступу України в НАТО».

Л.ГРАЧ також запропонував створити Міжнародний трибунал для суду над Дж.БУШЕМ за «скоєні злочини проти людства». «Ми звертаємося до світової спільноти, до глав держав, партій, громадських організацій і громадян, які стоять на позиціях неухильного дотримання норм міжнародного права, з пропозицією сформувати з числа відомих правозахисників, політиків, громадських діячів, учасників Великої Вітчизняної війни, в`язнів концентраційних таборів Міжнародний трибунал. Виходячи зі сталої практики, Міжнародному трибуналу організувати розслідування лиходійств проти людства, скоєних президентом Сполучених Штатів Америки Д.БУШЕМ, та інформувати міжнародну громадськість про хід засідання трибуналу», - йдеться в заяві, яку озвучив Л.ГРАЧ.

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Нестор ШУФРОЧ заявив, що на саміті в Бухаресті буде зроблена спроба затягти Україну в План дій щодо членства в НАТО. «Ми занепокоєні тим, що наступного тижня на Бухерстському саміті країн-членів НАТО буде здійснена спроба затягти Україну в План дій щодо вступу до членства. Ми сьогодні цим мітингом заявляємо позицію про неприйняття цього рішення, про те, що воно суперечить бажанню людей, суперечить національним інтересам України», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій засудили дії керівництва країни «щодо втягування України у військовий блок НАТО». «Ми вдячні тим політичним силам країн-членів блоку, які проявляють розсудливість щодо вступу України до Альянсу, і сподіваємося, що в Бухаресті вони не підтримають приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО», - наголошується в резолюції мітингу.