Генпрокуратура Гонконгу допитала українських моряків

Тривають пошукові-рятувальні роботи на місці аварії українського судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку з посиланням на керівника групи українських експертів, першого заступника міністра транспорту та зв’язку Василя ШЕВЧЕНКА, паралельно розпочато роботи з заведення тросів та іншого обладнання для можливого підйому судна.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, до цієї роботи долучилося Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, Крим) – власник транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67». «Підписано попередню угоду з вказаних робіт, і зараз працює група з метою забезпечення підписання основної угоди з «Чорноморнафтогазом», - сказав перший заступник міністра. Ці роботи необхідно провести до прибуття найпотужнішого в Азії плавучого крану «Хуа Тьєнь Лун», який має підійти найближчим часом.

Перший заступник міністра транспорту та зв’язку також повідомив, що під час зустрічі 28 березня ц.р. з постійним секретарем з питань транспорту уряду Гонконгу Френсісом ХО китайську сторону було поінформовано про головну вимогу української сторони – «це якнайшвидше перевірити все судно для того, щоб дізнатися долю тих моряків, які на даний момент вважаються зниклими безвісти».

В.ШЕВЧЕНКО повідомив також, що Генпрокуратура Гонконгу попередньо допитала всіх моряків, яких вдалося врятувати. Він зазначив, що термін перебування експертної групи у Гонконгу подовжено – попередньо до вівторка, 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Станом на 29 березня знайдені тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою.