Мінтранс спростовує інформацію про припинення пошуків моряків

Українська делегація в Гонконгу спростовує інформацію про те, що пошуково-рятувальна операція з виявлення моряків на місці аварії українського судна “Нафтогаз-67” припинена.

Про це заявив заступник міністра транспорту Василь ШЕВЧЕНКО, передає “5 канал”.

За його словами, водолази продовжують занурення, пошуки 15-ти зниклих безвісти членів екіпажа не припинені.

Сьогодні, 29 березня, національна телерадіокомпанія Гонконгу повідомила про те, що пошуково-рятувальна операція припинена через ризик для життя водолазів. Крім того, повідомляється, що операція є вже не пошуково-рятувальною, а орієнтованою на підняття самого судна.

У свою чергу, В.ШЕВЧЕНКО заявляє, що судно буде піднято лише після того, як всі члени екіпажа будуть знайдені.

З моменту катастрофи пройшло вже сім днів. Зниклими безвісти залишаються 15 чоловік.