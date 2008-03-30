Ющенко та Яценюк висловили співчуття рідним загиблих моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким загиблих членів екіпажу корабля «Нафтогаз-67».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Із глибокою тугою сприйняв звістку про трагедію, що призвела до загибелі членів екіпажу корабля «Нафтогаз-67». Це гірка і непоправна втрата для нашої країни, для ваших родин, для всіх, хто знав цих мужніх людей, які загинули, до кінця виконуючи свій обов`язок», – йдеться у співчутті Президента.

«Держава зробить усе необхідне, щоб підтримати вас у тяжку годину, надати всю належну допомогу», – наголосив глава держави.

“Сумую разом з вами, поділяю ваш біль і скорботу. Висловлюю вам щирі співчуття”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК висловив співчуття рідним та близьким загиблих членів екіпажу корабля "Нафтогаз-67".

Про це повідомляє прес-служба ВР.

«Від імені Верховної Ради України та від себе особисто висловлюю співчуття сім’ям загиблих та постраждалих моряків. Загибель кожного українця є великою трагедією, де б вона не відбулась - в Україні чи за кордоном. Ніхто не зможе повернути рідним сина, брата або батька», йдеться у співчутті голови Верховної Ради України.

«Сумую з вами у ці дні... Втратити найрідніших і найближчих - це велике горе і нестерпний біль. В такі хвилини слова є зайвими» - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Знайдені тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою.