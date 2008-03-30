У Криму дощитиме

Прогноз на 31 березня - 2 квітня

31 березня у південній та східній частині країни місцями сильні дощі, грози. Впродовж 31 березня в Криму місцями пориви вітру 25-30 м/с. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі. За прогнозами синоптиків, 31 березня-2 квітня в Криму дощ. У понеділок, 31 березня, температура на півострові вночі 2°-7° тепла, вдень 6°-11° тепла. 1 квітня (вівторок) вночі 2°-7° тепла, вдень 8°-13° тепла. 2 квітня (середа) температура на півострові вночі 2°-7° тепла, вдень 8°-13° тепла.

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