У Криму дощитиме
15:03, 30 березня 2008Крым
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Прогноз на 31 березня - 2 квітня
31 березня у південній та східній частині країни місцями сильні дощі, грози. Впродовж 31 березня в Криму місцями пориви вітру 25-30 м/с. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, 31 березня-2 квітня в Криму дощ.
У понеділок, 31 березня, температура на півострові вночі 2°-7° тепла, вдень 6°-11° тепла.
1 квітня (вівторок) вночі 2°-7° тепла, вдень 8°-13° тепла. 2 квітня (середа) температура на півострові вночі 2°-7° тепла, вдень 8°-13° тепла.
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