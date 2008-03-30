Військова рада ВМС сподівається на співпрацю з владою Севастополя

Військова рада Військово-Морських Сил України сподівається на подальшу плідну співпрацю з владою Севастополя в військово-патріотичному вихованні молоді. Про це йдеться у відкритому листі до Севастопольської міської державної адміністрації, текст якого передано УНІАН.

«У Севастополі розгорнута активна підготовка до відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 64-ї річниці визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників та до 225-ї річниці з дня заснування міста-героя. Одночасно на українському і російському флотах здійснюються організаційні заходи до святкування Дня ВМС України і Дня Чорноморського флоту Російської Федерації”, - зазначається в листі. І наголошується, що „ювілей міста у часі майже співпадає з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. З цього приводу Військова Рада ВМС України відзначає, що підготовка до зазначених заходів йде у єдиному контексті спільних свят військових моряків України та мешканців Севастополя. Вагому допомогу українських морякам стосовно відзначення Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України на високому рівні надає Севастопольська міська державна адміністрація та особисто її голова Сергій КУНІЦИН, який є членом військової ради національного флоту”.

Військова рада також зазначає, що „ заходи патріотичної спрямованості, що спільно проводяться у місті Севастополі, є зразком роботи з утвердження Української державності, виховання справжніх патріотів нашої Вітчизни. Серед них – святкування державних свят і пам`ятних дат, відновлення меморіалів та пам`ятників захисникам Батьківщини”. Крім того, додається у листі, „важливе місце у спільній роботі посідає дієва турбота про ветеранів війни, флоту та Збройних Сил. Сприяння у діяльності Будинку ветеранів, інших ветеранських організацій, допомога у вирішенні питань медичного забезпечення через військові заклади охорони здоров`я, чисельні заходи з вшанування людей, що не шкодували свого життя заради Вітчизни на фронтах Великої Вітчизняної війни, у збройних конфліктах на території інших держав, при виконанні обов`язків військової служби, засвідчує глибоку шану та повагу до них, надає приклад молодому поколінню у формуванні свідомості захисника Вітчизни”.

Військова рада з задоволенням констатує, що „нового змісту набула військово-патріотична робота. Традиційне спільне забезпечення воєнно-спортивних ігор ”Рубіж”, проведення мистецьких та спортивних конкурсів на призи командувача ВМС, відвідування севастопольськими школярами кораблів та частин національного флоту дієво готують нові покоління захисників Вітчизни до нелегкої, але почесної військово-морської служби на національному флоті”.

У листі висловлюється впевненість, що конструктивна співпраця з органами виконавчої влади міста-героя Севастополя „в подальшому буде розширюватися, наповнюватися новими формами і змістом, сприятиме зміцненню бойової готовності національного флоту та підвищенню міжнародного іміджу Севастополя як флотської столиці України, потужного промислового та рекреаційного центру нашої держави”.