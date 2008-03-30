Експерти сперечаються про те, наскільки перехід на літній час корисний для країни. Медики вважають, що краще цього не робити. Але є й ті, хто думає інакше.

Переведення стрілок годинника позначається на самопочутті багатьох людей. Медики говорять це вже не перший рік. За їх словами, особливо це помітно навесні. При переході на літній час. Коли нам доводиться спати на годину менше. Особливо важко це можуть сприйняти літні люди, у них може виникнути безсоння і депресія, говорять учені. Дискомфорт мине лише через кілька тижнів. У свою чергу в інституті Сербського вважають, що переведення стрілок на психічне здоров`я практично не впливає. Та все ж рекомендують уникати стресів і великих навантажень. А ось хто найбільше задоволений переходом на літній час - це енергетики. Оскільки це дозволяє щороку економити близько двох мільярдів кіловат-годин електроенергії. Екологи теж бачать у цьому користь. Вони стверджують, що в атмосферу потрапляє значно менше шкідливих частинок, які виділяються при спалюванні вугілля, а в грунті накопичується не так багато шлаків. У будь-якому випадку, якщо ви ще не перевели стрілки годинника на літній час, то радимо вам зробити це якнайшвидше. Інакше завтра ви ризикуєте запізнитися на роботу.

Эхо Москвы