Євпаторія влаштує ”парад курорту”

Євпаторія (Крим) збирається незвично зустріти курортний сезон. «Парад курорту» - так називається дводенна святкова програма, яка відбудеться 1 і 2 травня.

7 парадів відбудеться в цей час в Євпаторії. Найграндіозніший, в якому візьмуть участь трудові колективи здравниць і підприємств сфери курорту, продемонструє готовність міста до прийому гостей, повідомляє прес-служба Євпаторійського виконкому.

2 травня в рамках міжнародного фестивалю «Малий Єрусалим» відбудеться парад-чемпіонат живих скульптур за участю театральних колективів з різних країн світу. «На екскурсійному маршруті в старій частині міста «оживуть» відомі історичні персонажі і літературні герої», - відзначає прес-служба.

Ще однією «родзинкою» цього дня стане парад національних кухонь народів Криму, в ході якого кожен охочий зможе спробувати унікальні національні блюда, приготовані по старовинних рецептах.

Також усі зможуть побачити парад фейєрверків і файер-шоу - парад вогню.

У програмі відкриття сезону - встановлення нових рекордів України.

«Організатор незвичайних парадів і рекордів – міська влада – сподівається таким чином привернути увагу до Євпаторії і показати, що навіть в травні відпочиваючим тут нудьгувати буде ніколи», - відзначає прес-служба Євпаторійського виконкому.