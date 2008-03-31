В ”Артеку” завершилися дні дитячої моди

В ”Артеку” завершився II Міжнародний фестиваль «Дні дитячої моди».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”Артека”, шоу конкурсних показів фестивалю завершилося нагородженням переможців. Цього року кращим моделям вручалися статуетки - символ фестивалю «Дні дитячої моди в «Артеку» і ювелірні прикраси.

У номінації «Юна Модель України 2008» переможницями стали: Діана ПОГОРЄЛА, Дніпропетровськ (7 років, молодша група); Дарина БАЛАКІНА, Київ (12 років, середня група); Вікторія ПОЛОНЕЦЬ, Київ (14 років, старша група).

Володарками головних нагород і звання «Юна Модель International – 2008» були названі: Габріеле ГАСЮЛІТЕ, Литва (7 років, молодша група); Анастасія ЛУГІНЕ, Латвія (12 років, середня група); Діана МАЦЄЇКЯНЕЦЬ, Литва (15 років, старша група).

У конкурсі юних модельєрів ”Стар кутюр” Гран-прі завоювала Леся САВЧЕНКО (м. Київ) за представлену на фестивалі колекцію «Піраміди».

Спеціальним призом фестивалю нагороджений колектив юних дизайнерів «Четверта група» студії «Індустрія моди» за колекцію «Комікс-піжами».

У fashion–параді дитячих театрів моди II місце і звання «Кращий театр моди» присвоєно дитячому театру моди «Ольга» з Кіровограда. Цьому колективу також вручена нагорода в номінації «Краща авангардна колекція фестивалю». I місце і звання «Краще модельне агентство» присуджене ТМ «Оазис» (м. Київ). Гран-прі фестивалю в fashion–параді дитячих театрів моди удостоєна дитяча студія естетичного виховання «Жираф» з Благовещенська (Росія).

У рамках проведення II Міжнародного фестивалю ”Дні дитячої моди в ”Артеку”, організованого спільно з організаторами Українського тижня моди (UFW), пройшли майстер-класи і навчальні семінари відомих кутюрьє з України, Росії, Литви, і Латвії.