Мусульмани сподіваються у травні розпочати будівництво мечеті

Меджліс кримських татар сподівається на початку травня розпочати підготовчі роботи з будівництва Соборної мечеті в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Сімферополі перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що міська рада Сімферополя в питанні виділення земельної ділянки під будівництво Соборної мечеті пішла шляхом опору. Так, зазначив перший заступник голови Меджлісу, міськрада Сімферополя спробувала оскаржити в Севастопольському апеляційному господарському суді прийняте в середині лютого рішення Господарського суду АРК, яким міськраду зобов`язали в десятиденний термін укласти з Духовним управлінням мусульман Криму договір оренди ділянки площею 2,7 га по вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті. «Севастопольський апеляційний господарський суд повернув виконавчому комітету Сімферопольської міської ради і Республіканському комітету з лісового і мисливського господарства їх апеляційні скарги на вищезгадане рішення суду», - сказав Р.ЧУБАРОВ, додавши, що таким чином рішення Госпсуду вважається таким, що набуло чинності.

«Тепер вони намагаються ще раз подати до суду для того, щоб відновити терміни розгляду їх нової апеляції, а потім уже подати апеляцію», - повідомив Р.ЧУБАРОВ.

Він зазначив, що, керуючись рішенням Госпсуду АРК, Духовне управління мусульман Криму сподівається в законному порядку одержати відведення земельної ділянки і приступити до підготовчих робіт з будівництва Соборної мечеті. Р.ЧУБАРОВ заявив, що в нього «є передчуття»: офіційний дозвіл на проведення підготовчих робіт з будівництва мечеті буде на початку травня. При цьому перший заступник голови Меджлісу сказав, що якщо проти кримських татар можна направляти судових виконавців у супроводі охорони для виконання рішень суду, то чом би те ж саме не зробити стосовно сімферопольського мера. «Чому проти БАБЕНКА (мера Сімферополя - УНІАН) не можна направити 5 озброєних автоматників - законно озброєних, - які супроводжуватимуть судового виконавця, щоб БАБЕНКО підписав необхідні папери? Закон – один для всіх», - заявив Р.ЧУБАРОВ.

За його словами, на сьогодні в ході акції «Від кожного – по одному будівельному каменю» зібрано понад 122 тис. каменів, ще близько 25 тис. каменів планується купити, крім того, зібрано понад 213 тис. грн. пожертвувань. Кількість людей, які взяли участь в акції і зареєструвалися, становить близько 140 тис. чоловік, повідомив Р.ЧУБАРОВ. Він також повідомив, що акцію «Від кожного – по одному будівельному каменю» вирішено продовжувати ще на деякий час, враховуючи активність громадян.

Крім того, кримські татари збираються з 10-12 квітня посилити інформаційну частину акції.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

10 січня 2008 року на сесії міськради було прийняте рішення виділити під мечеть ділянку по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській розпочалася акція ”Від кожного мусульманина – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично проходить захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га по вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

28 лютого міськрада Сімферополя прийняла рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення ряду установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі по вул. Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, відмінила рішення про виділення ділянки землі під мечеть по вул. Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили влади виділити їм цю землю). При цьому міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі по вул. Луговій, 6 для будівництва мечеті.

Р.ЧУБАРОВ вимагав порушити кримінальну справу стосовно посадовців і депутатів міськради.