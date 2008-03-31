”Укрзалізниця” призначила 22 додаткових поїзди

«Укрзалізниця» вже призначила 22 поїзди на Великодні і травневі свята.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями продовжується, і у разі потреби, залізницями будуть ще призначені додаткові поїзди.

Зокрема, на сьогодні складом Одеської залізниці призначено 2 поїзди, по 4 - складами Південно-Західної і Львівської залізниць, 3 – складом Південної залізниці, 8 - Придніпровської залізниці і 1 поїзд - складом Донецької залізниці.

Крім того, ВАТ «Російські залізниці» призначило 15 додаткових поїздів.