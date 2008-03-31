Як із 32 гектарів зробити 185?

Відділом Державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Севастополі виявлена крупна «земельна» афера.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, в ході перевірки встановлено, що філія будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд», що має повноваження розпоряджатися майном військових городків, уклала з комерційною фірмою інвестиційний договір про сумісне будівництво об`єктів житлово-цивільного призначення. При цьому внесок у спільну діяльність з боку Міноборони склали будівлі і споруди, які знаходяться в Балаклаві і розташовані на земельній ділянці площею 32 га, а фірма зобов`язалася вкласти інвестиції на будівництво.

«У договорі представники сторін вказали площу ділянки землі під будівлями і спорудами у розмірі 185 га замість 32 га. Через деякий час фірма звертається до Господарського суду з позовом про примушування Севастопольської державної міської адміністрації укласти з нею договір оренди землі і суд виграє. Завищена в 5 разів площа землі узаконюється рішенням суду», - йдеться у повідомленні.

Представники фірми отримали право користування земельною ділянкою площею 185 га, вартістю 314 млн. грн.

Фірма була зареєстрована за півтора місяці до початку подій і впродовж операцій і судів в орган Державної податкової інспекції здавала звітність з нульовим результатом діяльності.

За даном фактом слідчі Управління МВС України в місті Севастополі порушили кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, здійснене в особливо крупних розмірах або організованою групою), почато досудове слідство.