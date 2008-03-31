7 військовослужбовців Сімферополя отримали ордери на квартири

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО вручив ордери на квартири 7 військовослужбовцям, які стояли в черзі на отримання житла. Зокрема, квартири в 108-квартирному будинку отримали 2 інваліди війни в Афганістані і 5 офіцерів запасу.

Як повідомляє прес-центр Сімферопольської міськради, квартири розташовані в будинку №11 по вул. Кубанська. Будинок побудований Міністерством оборони України за рахунок субвенції із Державного бюджету.

«Поки квартири отримали 7 сімей військовослужбовців, які вчасно зібрали документи і підтвердили черговість, - повідомив Г.БАБЕНКО. - Рішення ми ухвалювали по 24 військовослужбовцям. Решта зберуть документи найближчим часом, і ми також вручимо їм ордери».