Нервові й агресивні люблять м`ясо

За тим, яку їжу вживає людина, можна визначити її характер і душевний стан - у цьому переконаний відомий турецький психіатр Ніхат Кая. Він опублікував на цю тему посібник, який узагальнює результати багаторічних досліджень.

- Нещасні й одинокі люди їдять дуже багато шоколаду, - говорить Кая. - Нервові й агресивні полюбляють м`ясо, особливо яловичину. Ті, в кого постійні проблеми, неперебірливі в їжі, їдять доволі часто. Люди ж спокійної вдачі вживають більше овочів і фруктів.

УНІАН-здров`я