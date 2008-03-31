Позитивної відповіді від НАТО чекають у Ющенка

В Секретаріаті Президента вважають, що Україна матиме достатньо аргументів, щоб отримати запрошення приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО на засіданні Євроатлантичної ради 3 квітня в Бухаресті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

«Ми виходимо з того, що буде достатньо аргументів і в України, і в наших стратегічних партнерів, щоб переконати країни, які ще мають певні сумніви, щодо надання Україні ПДЧ під час Бухарестського саміту, що ці аргументи переможуть, і 3 квітня ми отримаємо позитивну відповідь», - сказав він.

О.ЧАЛИЙ повідомив, що на сьогодні досягнуто домовленостей про те, що остаточне рішення про приєднання України до ПДЧ буде розглядатися під час засідання Євроатлантичної ради 3 квітня в Бухаресті.

Він зазначив, що позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо приєднання до ПДЧ залишається незмінною. «Наша позиція чітка, і ми очікуємо на позитивну відповідь стосовно нашого запиту на приєднання до ПДЧ», - сказав заступник глави Секретаріату Президента.